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中職／2021選秀球探報告 測試名單珍珠在哪裡？

聯合新聞網 / 特約作家王婉玲
中華職棒今年因疫情緣故取消測試會，報名的109名球員中，符合資格的95人將直接保送選秀會。 中華職棒資料照片
中華職棒今年因疫情緣故取消測試會，報名的109名球員中，符合資格的95人將直接保送選秀會。 中華職棒資料照片

受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，中華職棒今年無法舉行測試會，日前決議符合資格的95人直接保送選秀會，這當中有多少人會獲得球團青睞，進入職棒窄門呢？

中華職棒預計7月12日舉辦新人選秀，但因三級警戒測試會取消，今年報名人數至今已超過150人，確定創下歷年來新高，日前公布的測試會資格審核通過選手名單中有多少「珍珠」，帶您來了解。

投手方面，今年帶領北市大在大專聯賽封王的三劍客許育銘、李偉安、楊孟沅有望叩關，尤其是在冠軍戰對國立體大6.1局失1分好投、拿下功勞獎的許育銘具左投優勢，最快球速143公里，過去曾兩度報名選秀，今年成熟度提高，而李偉安則是自小學就與樂天桃猿成晉是投捕搭檔，大學重返投手丘，在今年大專聯賽也有不錯表現，被評估有機會在中後段輪次被選中。

北市大今年大專聯賽奪下冠軍，三劍客許育銘、李偉安、楊孟沅也報名選秀。 大專體育總會／提供
北市大今年大專聯賽奪下冠軍，三劍客許育銘、李偉安、楊孟沅也報名選秀。 大專體育總會／提供

此外，南華大學李子強最快球速147公里，控球準是最大武器，過去也曾報名過一次選秀，有球探認為，若他的球威能再提升，也許能卡位五號先發。而去年在測試會投出146公里球速的台北興富發林銘謙、最快球速可達148公里的謝葆錡、曾品洋則有速球優勢。

捕手部分評價普遍不高，至於內野手，去年高中畢業就投入過選秀的劉俊豪就讀國體將升大二，攻守平均，台美混血球員陳思仲大學曾返美，去年回台效力台北興富發，打擊有力量，但近一年因傷影響，實戰數據不多。外野手部分，黎胤宣、吳允中、周佳樂被點名潛力不錯，但職棒外野手戰力一向較不缺乏，能否突圍而出仍待揭曉。

除了測試會取消，玉山盃選拔賽也延後舉行，勢必無法在選秀前舉辦，球探指出：「多少有差，但不會差太多」，由於5月中上旬的王貞治盃與春季聯賽，各球團已有觀察，測試會在於掌握近況，「重點在最好的順位選出符合戰力需要，因為菜就這些。」

自2015年各球團建立球探系統以來，近六年由測試會進入職棒者平均僅7.8%，輪次也落在中後段較多，各隊球探價值就在此展現，以五隊選九輪來初估，約45人能被選中，而今年旅外球員可能就佔了前兩輪，測試選手擠進窄門者相對更少。

自2015年各球團建立球探系統以來，近六年由測試會進入職棒者平均僅7.8%。 聯合報系資料照片
自2015年各球團建立球探系統以來，近六年由測試會進入職棒者平均僅7.8%。 聯合報系資料照片

球探坦言，「特殊性」才是球團考量的要件，像是黃子鵬、張喜凱這類投手球速並不快，但下勾投法有特殊性，或是具有解決左打者的功能性，亦或具備腳程快、守備穩定等至少一到兩項優勢，才有可能被納入選擇，「有時候沒被選不是不好，也許是你平凡無奇，或是你還不夠好到能取代場上先發球員，這些都是現實」，他說，測試選手打職棒正常要經過兩關，今年第一關取消了，選秀拚個機會也許就是夢想吧！

樂天桃猿投手黃子鵬在中職投出一片天，讓少見的下勾球投手在選秀會中更容易受到青睞。 聯合報系資料照片
樂天桃猿投手黃子鵬在中職投出一片天，讓少見的下勾球投手在選秀會中更容易受到青睞。 聯合報系資料照片

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