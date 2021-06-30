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日職／旅日第三年爆發 王柏融獲日媒訪問自信展笑容

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
王柏融接受日本媒體北海道放送（HBC）訪問，自信的展現笑容。 截圖自影片
王柏融接受日本媒體北海道放送（HBC）訪問，自信的展現笑容。 截圖自影片

效力日本職棒火腿隊的台灣好手王柏融在旅日第三年打出好表現，單季5轟是生涯新高，另有24分打點、打擊率2成46，在接受日本媒體北海道放送（HBC）訪問時，他也透露今年更加融入球隊環境、適應日本文化，也以笑容向球迷打招呼。

今年能夠打出好表現的原因，王柏融認為融入環境是關鍵，自己會盡量去跟隊友溝通，即使語言沒那麼流利，也會用肢體動作，多一點互動，在場上或場下都有慢慢融入。

至於技術面上，王柏融會針對每年不同感覺是找出最輕鬆、自在的方式去面對投手，但決大部分還是心理層面的問題，跟前兩年相比，王柏融認為自己變得更有自信，「站在打擊區的感覺很輕鬆很自在，不像前兩年，站上去可能有一些負面的想法。」

為何變得更有自信？王柏融說，自己找到最適合的訓練方式後，即使短期表現不佳，也不會因此改變，「告訴自己要堅持這麼做。」

中華職棒轉戰日本職棒，王柏融背負著外界期待，也要適應不同的職棒環境，他說：「遇到陌生的投手非常多，每天對戰組合也都不一樣。」但也不會一直想著過去，「每年身體的感覺都不一樣，來到日本就是從零開始，忘掉過去，把現在好的東西持續下去。」

日前王柏融透過英雄訪問感謝日本捐贈疫苗給台灣，暖心言論獲得台日兩地球迷的好評，他表示：「現在台灣是狀況嚴峻的時期，能夠接受到日本送的疫苗，不只是我，台灣很多朋友都感謝日本，剛好在這個舞台上，我就用自己小小的聲音去感謝日本。」

對於職棒場上的目標，王柏融沒有做特別設定，只希望能健康打完一整季，也希望透過每天持續出賽，打出令球迷感動的比賽，「繼續努力在場上拿出好表現。」

王柏融接受日媒訪問影片：https://www.youtube.com/watch?v=ZCTlb1pV_-g

王柏融 中華職棒 火腿

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