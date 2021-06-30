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日職／滿壘上壘率超過五成！官方冠王柏融「清壘大王」

聯合新聞網 / 綜合報導
本季至今，王柏融面對滿壘累積9個打席，選到2次保送，結果為7打數3安打，共砍下9分打點，而且從未空手而歸地被三振。 截圖自王柏融粉絲團
本季至今，王柏融面對滿壘累積9個打席，選到2次保送，結果為7打數3安打，共砍下9分打點，而且從未空手而歸地被三振。 截圖自王柏融粉絲團

日本火腿所屬的台灣好手王柏融，昨役面對樂天又有好表現，3局上滿壘機會掃出中外野深遠二壘安打，一口氣送回壘上所有跑者，由於屢次在滿壘做出貢獻，《太平洋聯盟TV》也將其冠名為「清壘大王」。

王柏融昨天接下球隊第四棒重任，第二打席面對樂天投手釜田佳直，將一顆146公里的卡特球帶往深遠中外野，將壘上的三名打者通通送回本壘得分，助球隊取得4：0領先，他表示，「滿壘時的打擊，就是希望無論如何都要把隊友送回來，很開心出現最好的結果。」

本季至今，王柏融面對滿壘累積9個打席，選到2次保送，結果為7打數3安打，共砍下9分打點，而且從未空手而歸地被三振，打擊率.429，上壘率更高達.556，無愧於「清壘大王」之名。

日本

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