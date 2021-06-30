日職／宋家豪乾淨俐落10球下庄 網友讚：有夠準

昨役（29日）樂天對上日本火腿的比賽中，兩隊鑿戰至9局仍以5：5戰平，樂天派出後援投手「炒飯」宋家豪上場，僅用10個球便拿下3個出局數，不僅控球出色，最後一球球速也來到150公里。

雖然沒有和王柏融共同上演「台灣對決」，但備受教練團信任的宋家豪仍於高張力的9局上場，投出的第一球就讓萬波中正敲出滾地球出局，雖然被接下來的石川亮撈出一壘安打，但他穩住陣腳，連續三振了中島卓也與西川遙輝，最後一球球速飆出本場最快的150公里火球。

合計宋家豪投1局被敲1支打，僅用10球就製造2次三振，防禦率下修至1.14，如此表現也讓網友讚嘆「控球有夠準！」、「今年跟鬼一樣！」