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MLB／9局才破功 洛磯隊馬奎茲1安打完封海盜

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
洛磯隊投手馬奎茲（German Marquez）前8局沒有被海盜隊敲出任何安打，直到9局上才破功。 路透社
洛磯隊投手馬奎茲（German Marquez）前8局沒有被海盜隊敲出任何安打，直到9局上才破功。 路透社

洛磯隊投手馬奎茲（German Marquez）前8局沒有被海盜隊敲出任何安打，直到9局上才破功，但全場也僅被敲出1安，用92球投出9局完封，幫助球隊以8：0拿下勝利。

馬奎茲前8局投得順風順水，只因1次觸身、1次四壞球讓人上壘，另外投出5次三振，不過9局上面對首名打者湯姆（Ka'ai Tom）的第二球就被敲出安打，擊碎了無安打比賽的希望，不過接下來馬奎茲只用1球就讓對手敲出雙殺、3球抓到滾地球出局。

馬奎茲僅用92球完成生涯第2次完投完封，個人本季第3次完投，5月28日他曾因雙重賽首戰只打7局的疫情特殊規則，寫下62球完投的紀錄，不過當時球隊以0：1落敗。

不僅投得好，馬奎茲今天4打數敲出2支安打，有1分打點、2得分，9局無失分的表現則讓他的防禦率下降到3.62。

根據大聯盟紀錄，洛磯隊隊史只投出過一次無安打比賽，就是2010年4月18日希曼尼茲（Ubaldo Jimenez）對勇士隊時投出。

洛磯

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