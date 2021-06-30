中職／強打捕手養成不易 選秀前功課要做好

中職今年球季復賽遙遙無期，然而季中選秀會仍會舉辦，將於7月12日進行。本屆選秀因為COVID-19疫情影響，取消了測試會，所有球員直接參加選秀，因此將有超過150人參加，雖然報名尚未截止，但已成為中職史上最多球員的新人選秀。

本屆選秀除了旅外好手江少慶、陳冠宇、呂彥青等球員外，野手部份最受矚目的是曾待過印地安人隊8年、最高層級3A的捕手吉力吉撈．鞏冠。業餘球員方面，則有近年強權平鎮高中的投手陳志杰、捕手張翔及外野手張宥鈞，以及高苑工商投手邱駿威、捕手毛英傑、投打二刀流的楊強森和外野手孔念恩，預料其中幾位球員將會成為搶手貨。

吉力吉撈．鞏冠也是一名攻擊型捕手，預料會在前兩輪入選，但選入的球隊可能要有提升他守備能力的規畫。 聯合報系資料照片

今年各隊在首輪預料會先針對投手來補強，前三順位富邦、樂天及中信已經分別與江少慶、陳冠宇、呂彥青簽下自主培訓合約，可說是幾乎確定人選。第四順位統一及第五順位味全，則可能視曾仁和及胡智為是否報名來調整策略。吉力吉撈．鞏冠會在哪一順位被挑走，也是關注的焦點，他是這幾年一直很熱門的「攻擊型捕手」。

自2016年桃猿在首輪挑走張閔勛後，捕手也成為選秀會中的搶手貨，從2017年至2020年共計8名捕手在選秀會前兩輪被相中。這其中包含2017年廖健富(Lamigo)、陳重羽(統一)；2018年戴培峰(富邦)、高宇杰(中信)；2019年羅暐捷(統一)；2020年張進德(富邦)、林辰勳(味全)。這些球員之中有2位狀元、1位榜眼及1位探花，他們都是被評論為攻擊型捕手，選秀前就已是令各隊垂涎欲滴。

然而上述選秀球員中，似乎僅有中信在2018年次輪挑走的高宇杰成為球隊主力捕手，但他的狀況跌跌撞撞，只能說他比隊友表現好些，並不是真正的當家捕手。另外廖健富及陳重羽並非不是先發捕手的選擇，只是他們是攻優於守，蹲捕技巧及守備環節常被詬病，因此讓球隊需要用其他調度方式來使用。像是廖健富就主要擔任指定打擊的位置，捕手技能還在持續培養中，多數比賽由林泓育蹲捕；陳重羽雖一度是最佳十人捕手，但後來守備狀況不佳，現在主力之位已讓給磨刀許久的林岱安，暫時成為替補及二軍球員。

其餘幾位捕手中，張閔勛的狀況最撲朔迷離，無論攻守都出了問題，球隊一度讓他改練外野，後又回到捕手行列，多在二軍出賽。張進德雖然是難得攻守評價都不錯的捕手，因為體能有狀況，悍將仍持續讓他調整，多數時間以指定打擊上場，仍未能成為主力捕手。至於以高中生球員入選的戴培峰、羅暐捷及林辰勳，目前都還在養成階段，尚未能承擔大任。

張進德曾被期待會是攻守俱佳的捕手，但他回台後傷痛不斷，目前多數是擔任指定打擊，偶爾才會蹲捕。 聯合報系資料照片

這幾年各隊選入這麼多捕手，多數未能成為主力場上指揮官，主要原因莫過於「攻擊型捕手」雖具有長打能力，但配球、守備或場上狀況掌控都不一定表現的那麼優異。又或是年輕捕手面對職棒場上的各種賽況，還無法即時反應，並常常影響到打擊，因此需要更多時間養成，無法一步登天。如何引導投手、如何阻殺跑者、或是顧好本壘板，都是需要靠不斷累積經驗以及傳承而來，養成工作非常不容易。

戴培峰與廖健富同是選秀狀元，常常會被放在一起比較。但是戴培峰目前養成狀況不理想，何時才能破繭而出？成為球迷觀察的焦點。 聯合報系資料照片

此外還有一個因素，影響著捕手的出賽機會。在早期的洪一中、曾智偵，到後來的葉君璋、高志綱都陸續退役後，中職已不復見由一位鐵捕一夫當關的場面。現在因為戰況激烈，單一球員已難以負荷，加上追求配球多樣化，以及有些投手有專屬捕手的考量等，現在每一隊都由兩位以上捕手輪替。因此不少捕手都僅是有恰符合獎項標準的60場出賽，大幅壓縮了上場的時間，讓他們以實戰賺經驗的機會更少，反而可能拉長了養成的時間。

從各隊的陣容來看，樂天、中信及味全都有機會再補強優秀捕手，而旅美歸國的吉力吉撈．鞏冠將成為最熱門的選項之一。不過他同樣是攻優於守的球員，從現況看來攻擊型捕手養成不易，都不能立刻幫球隊解渴，因此選秀前功課要做好，才能做出對球隊最有利的選擇。