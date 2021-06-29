日職／最好的結局！王柏融灌3分打點 宋家豪1局飆2K

火腿隊台將王柏融再有關鍵貢獻，今天在滿壘時敲出二壘打清壘，可惜火腿一度以5：0領先卻失守，終場以5：5和局收場，樂天隊宋家豪同場出賽，後援1局、無失分。

王柏融此役擔任4棒、指定打擊，面對樂天先發投手釜田佳直，火腿在第3局點燃大局，萬波中正先敲安打，兩出局後西川遙輝、髙濱祐仁安打串聯，火腿先馳得點，近藤健介再獲保送後，王柏融在滿壘時打到中左外野警戒區落地，這支二壘打灌進3分打點，火腿取得4：0領先。

王柏融狙擊143公里卡特球，一棒清光壘上隊友，他表示，「滿壘時的打擊，就是希望無論如何都要把隊友送回來，很開心出現最好的結果。」

王柏融4打數敲出1安打、吞下2次三振，貢獻3分打點，而他本季在滿壘時頗有心得，累積7打數敲出3安打，掃回9分打點。

火腿在第4局由渡邉諒補上陽春砲，一度以5：0領先卻守不住，樂天先在4局下靠岡島豪郎的二壘打追回1分，5局灌進4分，洋聯打點王島内宏明的兩分打點二壘打，幫助樂天以5：5追平，兩隊此後再無分數進帳。

宋家豪在9局上登板，未碰上王柏融，雖遭石川亮敲出安打，但也僅用10球就完成1局無失分任務，送出2次三振，最快球速150公里，防禦率下修1.14。