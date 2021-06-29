中職／李宗賢揮棒出問題 高國麟點出「球只看到一半」

去年在生日當天完成結婚登記，富邦悍將隊內野手李宗賢今天一起度過27歲生日兼結婚一周年，對於小baby直言期待，「願望就是希望趕快有個自己的寶寶玩，不然都玩別人的。」他先是說健康就好，但還是忍不住吐露喜歡女兒。

李宗賢去年收穫最佳10人游擊手，但今年打擊陷入低潮，延賽前才剛被降下二軍調整，這段期間也積極找問題，「今年自己的好球帶、揮棒機制感覺都跑掉，比賽又一直在跑，調整的滿慌亂。」

隊友也給了他不少建議，李宗賢提到目前居打擊王的高國麟，「他跟我說滿多的，他今年狀況很好，攻擊有自己的模式，他是跟我說我的揮棒機制球棒和球沒有在水平上，倒棒太多，眼睛和身體都跑掉，所以看到的球都只有一半。」

今年生日碰上延賽且分流練球，李宗賢有難得體驗，「第一次過這麼安靜的生日，沒辦法和大家一起過，在手機上看到很多祝福。」

聊到小baby的話題，李宗賢想到近期才剛宣布第二胎是雙胞胎的隊友陳凱倫，「他跟我說一次來那麼多，也是滿甜蜜的負擔，我是很替他開心，是機率很低的雙胞胎，又是他們想要的女兒。」也替自己許下一周年願望，是希望趕快有自己的寶寶。

李宗賢分享居家生活的興趣，他喜歡畫畫，還會到書局買工具，最常畫海賊王相關，「最喜歡的角色的是魯夫，不服輸的角色，喜歡面對強敵，被打敗會進化，如果在球場上遇到很難打的投手，被打敗也希望下次可以打敗他。」