MiLB／新人聯盟台將陸續亮相 王志庭3局失1分吞敗

美國職棒新人聯盟賽季今天開打，皇家隊的王志庭長中繼投3局，僅被敲出1支安打掉1分，不過吞下敗投；道奇隊的林暉盛則是後援投2.1局，掉4分，送出5次三振。

本季台灣旅美球員共有8人從新人聯盟出發，包括紅襪隊投手劉致榮、海盜隊陳柏毓、費城人隊徐基麟、皇家隊王志庭、道奇隊林暉盛、水手隊張景淯、道奇隊鄭浩均及海盜隊野手鄭宗哲。

新人聯盟皇家隊與水手隊的比賽，王志庭在第6局、雙方2比2平手時登板後援，雖然一開始就出現保送，不過接下來連抓3個出局數，沒有失分；7局上連飆出3次三振，演出3上3下；8局上2出局後，投出保送再被敲三壘安打，失掉1分。

總計王志庭中繼投3局，被敲出1支安打，投2次保送、4次三振，失掉1分。不過皇家隊以2比4落敗，王志庭吞下敗投，目前防禦率3.00。

另一場新人聯盟由天使隊與道奇隊交手的比賽，林暉盛在第3局2出局、球隊0比3落後時登板，被敲出三壘安打後飆出三振，沒有失分；4局上被敲出3支安打，包含一支三壘安打，失掉2分；5局上連續被敲4支安打，包含二壘、三壘安打各1支，失2分，不過送出2次三振止血。

總計林暉盛投2.1局被敲8支安打，沒有出現保送，送出5次三振，失掉4分，目前防禦率15.43。終場道奇隊以8比9落敗。