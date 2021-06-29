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棒球／世界棒壘球總會認證 台灣排名世界第二
世界棒壘球總會（World Baseball Softball Confederation）6月28日公布最新男子棒球世界排名，台灣以積分3590分躍升全球排名第2，僅次於日本，締造我國史上最佳排名，獲頒「世界棒球之都」的台中市也備感喜悅。
台中市運動局長李昱叡向國內棒壇英雄致敬，他表示，台中市舉辦多次國際頂級棒球賽事，與有榮焉，也代表市長盧秀燕向辛苦的棒球英雄們表達感謝。
台中市運動局指出，這次排名是依據2018年至今，各國在國際正式錦標賽所累計的積分做排序，其中台灣在2019年亞洲棒球錦標賽奪得冠軍，以及世界棒球12強賽事拿下第5名，兩場比賽累計積分達927分，是躍升排名的最大關鍵之一，兩場賽事均在台中洲際棒球場進行，球迷們在台中見證台灣英雄們贏得榮耀的那一幕，彌足珍貴。
台中為國內棒球運動推展重鎮，市長盧秀燕上任後便致力推展各級棒球運動，其中，2019年第二屆世界12強棒球錦標賽2019年11月5日至7日在台中洲際棒球場開打，因民眾熱情參與以及宣傳效益廣獲好評，更獲選教育部體育署「台灣國際賽12金選」票選第一名，象徵台中市推動棒球運動與辦理國際賽事軟硬體實力獲國人肯定，更凸顯台中「世界棒球之都」價值。
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