中職／季中搶救悍將打擊 鍾承祐點出串聯更重要

富邦悍將隊本季團隊打擊低谷徘徊，鍾承祐在此時接任一軍打擊教練，談到悍將隊的打擊困境，他表示自己不太看打擊率、安打這些數據，希望選手策略、作戰一致，若能善用自身優勢上壘，即便不用安打也有能幫助球隊得分的方式。

悍將隊連年來都給人雷聲大、雨點小的印象，至延賽前，團隊打擊率2成51、354支安打、150分打點、160得分都只贏過新軍味全龍隊，在延賽期間決定進行教練團異動，也是悍將隊連兩年在季中互換一、二軍打擊教練，搶救低迷的打擊狀況。

鍾承祐指出，先前以帶領二軍年輕選手為主，但過去與悍將隊交手時，就知道有很多很好的打者，「像是高國輝、林益全、蔣智賢，都是打擊比較強力型的打者，攻擊上以主力輸出比較多。」他點出悍將隊需要將每個人的優勢、特色發揮出來，讓得分效率更好。

鍾承祐表示，自己不太看打擊率、安打，比較重視串聯，對於得分會有比較大的貢獻，「如果有得點圈能夠不用安打可以得分的策略，用自己優勢上壘，對整個團隊連貫會比較順暢。」

中職本季火球男輩出，打者面臨的考驗升級，鍾承祐也認為，「現在每隊年輕火球男越來越多、壓制力好，有經驗的打者都不見得掌握的好，會和選手多討論怎麼作戰，讓球隊得點圈效率更提升，不只教練，選手也要下點功課。」

升上一軍，將與總教練洪一中密切合作，過去在Lamigo桃猿隊當師徒，現在再次聚首，他希望扮演好協助者的角色，在洪總觀察、調度時可以協助他快速判斷。