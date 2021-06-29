中職／昔日同學變教練 高國輝對鍾承祐先喊「鍾教練好」

富邦悍將隊進行教練團異動，鍾承祐去年底才來到陣中，今天升上一軍擔任打擊教練，可以預期將與昔日高中同學高國輝有更頻繁的互動，鍾承祐對老同學有請託，「我有跟他聊說，很多小老弟需要你們去帶。」

陳偉殷、鍾承祐、鄭錡鴻、羅錦龍、高國輝都是高苑工商同學，如今鍾承祐、羅錦龍、鄭錡鴻都已是教練，高國輝仍在球場上打拚，陳偉殷則在日職努力中。

鍾承祐去年底離開老東家樂天桃猿隊，來到悍將隊陣中，與高國輝雖成教練與選手的關係，但他說：「還是以同學、朋友的方式在互動，不會有教練的隔閡。」

鍾承祐表示，有跟高國輝聊過，他是球隊的老大哥，不管是球場上或私底下，都有很多地方可以帶領小老弟，「國輝是很好的典範，希望同學幫個忙。」

高國輝曾開玩笑對他稱「鍾教練好」，鍾承祐則說：「他知道消息後也不會覺得意外，畢竟教練、選手流動，他在國外已經看得很平常，覺得沒有什麼。」高國輝在延賽前正好因傷下二軍，鍾承祐這段時間已在一軍協助指導選手，他笑說：「要打電話跟他說，年輕選手幫我盯緊一點。」