中職／悍將連兩年季中更換打擊教練 鍾承祐升任一軍

富邦悍將隊今天宣布教練團異動，一、二軍打擊教練互換，鍾承祐升上一軍擔任打擊教練，外籍打教羅根回歸二軍，協助年輕球員成長，這也是悍將隊連續兩年在季中撤換一軍打教。

悍將隊上半季打擊表現低迷，團隊打擊率2成51、354支安打、150分打點、160得分都只贏過新軍味全龍隊，賽季在5月18日全面延賽後，給了悍將隊打擊重新調整空間，今天球團也頒布教練團異動，去年底才投效的鍾承祐升上一軍擔任打擊教練。

球團表示，延賽期間，球隊嚴格遵守防疫規定以分組、分流方式維持球隊訓練外，鍾承祐教練也透過這段時間加入一軍訓練，觀察球員打擊狀況並全力協助球員調整到最佳狀態，悍將隊期許鍾承祐教練能與球員一起擬定更好的打擊策略，並在接下來的比賽中打出亮眼成績。

這也是悍將隊連兩年在季中互換一、二軍打擊教練，去年也在打線集體低潮後，在8月11日將原任二軍打擊教練的羅根，與一軍打擊教練杜西互調。