日職／平紀錄受訪超冷靜 郭俊麟比平良海馬還開心

西武獅後援投手平良海馬昨日（28日）追平日職投手連續38次登板無失分紀錄，郭俊麟也在臉書發文替前隊友慶賀，他透露在電視機前的自己好像比現場受訪的平良更加開心。

目前效力於富邦悍將的郭俊麟，過去曾是日職西武獅隊球員，他表示自己和平良海馬是好友，兩人平時還會用Line保持聯繫，對方還會在賽前打電話給郭俊麟，連他自己也沒想到。

昨役平良海馬9局登板安全下莊，並飆出2次三振，追平2006年由藤川球兒寫下的連續38場登板無失分紀錄，只要下一場再保持狀態便能寫下屬於自己的新紀錄，然而面對如此榮耀，昨天受訪的平良顯得格外冷靜，幾乎所有問題皆一語帶過，他透露自己有意識到有機會創下新紀錄，但上場投球的工作內容不變，反而感謝起自己在牛棚一步一腳印的練習。

郭俊麟在電視機前看到好友寫紀錄後，在臉書上興奮發文，表示：「素晴らしい，看你賽後的訪問，不像開心餒，

感覺我比你還開心，加油 」