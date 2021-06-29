快訊

這次長榮載！自購41萬劑莫德納疫苗從荷蘭出發 明16:40抵台

評／鐵路殺警案定讞，一位精神科醫師的省思

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／平紀錄受訪超冷靜 郭俊麟比平良海馬還開心

聯合新聞網 / 綜合報導
西武獅隊平良海馬 取自推特野球日本代表 侍ジャパン 公式
西武獅隊平良海馬 取自推特野球日本代表 侍ジャパン 公式

西武獅後援投手平良海馬昨日（28日）追平日職投手連續38次登板無失分紀錄，郭俊麟也在臉書發文替前隊友慶賀，他透露在電視機前的自己好像比現場受訪的平良更加開心。

目前效力於富邦悍將的郭俊麟，過去曾是日職西武獅隊球員，他表示自己和平良海馬是好友，兩人平時還會用Line保持聯繫，對方還會在賽前打電話給郭俊麟，連他自己也沒想到。

昨役平良海馬9局登板安全下莊，並飆出2次三振，追平2006年由藤川球兒寫下的連續38場登板無失分紀錄，只要下一場再保持狀態便能寫下屬於自己的新紀錄，然而面對如此榮耀，昨天受訪的平良顯得格外冷靜，幾乎所有問題皆一語帶過，他透露自己有意識到有機會創下新紀錄，但上場投球的工作內容不變，反而感謝起自己在牛棚一步一腳印的練習。

郭俊麟在電視機前看到好友寫紀錄後，在臉書上興奮發文，表示：「素晴らしい，看你賽後的訪問，不像開心餒，

感覺我比你還開心，加油 」

相關新聞

日職／牛棚助歐力士登頂 張奕加入更增後援戰力

出人意料獲得交流戰優勝的歐力士，在回歸聯盟賽程後的9場賽事中打下6勝2敗1和，戰績仍舊維持高檔，目前以36勝29敗9和5成54的勝率，與樂天並列洋聯龍頭，不過今年季初，歐力士的戰績跟前幾年相比並沒有太

中職／悍將連兩年季中更換打擊教練 鍾承祐升任一軍

富邦悍將隊今天宣布教練團異動，一、二軍打擊教練互換，鍾承祐升上一軍擔任打擊教練，外籍打教羅根回歸二軍，協助年輕球員成長，...

日職／吳念庭超越松田宣浩的關鍵 日媒：對失投球的把握度

西武獅隊吳念庭昨天在對上軟銀的比賽中敲出關鍵的2分打點二壘安打，替球隊打下保險分，終場也以5：2贏球，日媒點出他能超越軟銀松田宣浩的關鍵差異，在於對投手失投球的把握度。 此役軟銀早在第一局就取得

日職／平紀錄受訪超冷靜 郭俊麟比平良海馬還開心

西武獅後援投手平良海馬昨日（28日）追平日職投手連續38次登板無失分紀錄，郭俊麟也在臉書發文替前隊友慶賀，他透露在電視機前的自己好像比現場受訪的平良更加開心。 目前效力於富邦悍將的郭俊麟，過去曾

中職／賽季恐打到12月 泰迪憂心調整、猛威爾有經驗

中職何時復賽，聯盟與5球團繼續等答案，各隊現階段目標仍瞄準120場完整賽季，球員要有打到12月的心理準備，統一獅隊洋投泰...

日職／熟悉的得點圈之鬼來了 吳念庭滿壘敲二壘打

台將吳念庭的得點圈打擊再度建功，今天出戰軟銀鷹隊，第6局在滿壘時敲出二壘打、進帳兩分打點，所屬的西武獅隊以5：2贏球，終...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。