日職／牛棚助歐力士登頂 張奕加入更增後援戰力

聯合新聞網 / 福耳
張奕上週再度升上一軍，中繼兩場無失分，還拿到個人生涯首次中繼點，這樣的好表現應該可獲得教練團的大幅信任。 擷圖自歐力士FB官方粉絲團
張奕上週再度升上一軍，中繼兩場無失分，還拿到個人生涯首次中繼點，這樣的好表現應該可獲得教練團的大幅信任。 擷圖自歐力士FB官方粉絲團

出人意料獲得交流戰優勝的歐力士，在回歸聯盟賽程後的9場賽事中打下6勝2敗1和，戰績仍舊維持高檔，目前以36勝29敗9和5成54的勝率，與樂天並列洋聯龍頭，不過今年季初，歐力士的戰績跟前幾年相比並沒有太大的進步，即使近幾季最大的弱點，也就是打擊火力部分，獲得了不小的改善。

上季打擊王吉田正尚持續維持穩定的火力輸出，以3成43打擊率、15轟及48分打點暫居今年聯盟的打擊王；過去被認為是盲砲的杉本裕太郎，在30歲這一年，扛起猛牛打線的第4棒，交出3成17打擊率、15轟及47分打點的成績，都僅次於吉田，另外如去年復活的T-岡田(岡田貴弘)、本季也有望打出生涯年的宗佑磨、19歲小將紅林弘太郎及福田周平等先發，今年的打擊內容都優於以往，尤其是在5、6這兩個月，團隊總得分都是聯盟前2名，5月的團隊全壘打35支更是全洋聯最多，也使得歐力士本季不管是在長程火力或是得分能力都衝進聯盟前3名，是今年最令人驚艷的地方。

吉田正尚是去年洋聯打擊王，今年仍維持穩定的火力輸出，是歐力士本季要挑戰相隔25年聯盟優勝的關鍵人物之一。 擷圖自歐力士FB官方粉絲團
吉田正尚是去年洋聯打擊王，今年仍維持穩定的火力輸出，是歐力士本季要挑戰相隔25年聯盟優勝的關鍵人物之一。 擷圖自歐力士FB官方粉絲團

雖然火力有明顯的進步，在5月全聯盟最高的團隊總得分116分及35支全壘打加持下，歐力士在5月結束時的排名仍是聯盟第5名，只高於火腿，原因就是投手群大爆炸，5月的團隊總失分高達126分，不只多於總得分，也是6隊中唯一失分到達3位數的球隊，先發投手防禦率高達5.67，就連山本由伸也無法倖免，後援投手部分也到4.38，過去還不錯的投手表現反而成為歐力士戰績的絆腳石。

5月底進入交流戰，歐力士的投手狀況觸底反彈，甚至創下本季單月的最佳表現，進行了21場比賽，先發投手防禦率僅有2.21，後援投手更是低到1.97，團隊總失分為全聯盟最低的47分，加上仍維持穩定的得分能力，團隊總得分為86分，雖僅次於89分的西武，但西武的總失分卻是聯盟最高的97分，在投打都有優異表現的狀況下，歐力士6月的戰績為15勝4敗2和，排名衝上了聯盟龍頭。

歐力士王牌投手山本由伸在5月防禦率飆高到4以上，進入交流戰後回穩，還拿下了交流戰的MVP。 擷圖自歐力士FB官方粉絲團
歐力士王牌投手山本由伸在5月防禦率飆高到4以上，進入交流戰後回穩，還拿下了交流戰的MVP。 擷圖自歐力士FB官方粉絲團

在一般球迷大多注意到先發及打線部分的時候，其實後援部分是歐力士在6月能異軍突起的重要關鍵，當歐力士3、4月的團隊先發投手防禦率為全聯盟最佳的2.51時，後援部分是次差的4.59，5月先發投手爆炸，後援也是差不多的4.38，6月的數據就如上所述，先發投手算恢復正常，但後援投手群卻是演出大驚奇的大幅進步，也使得歐力士今年整季的後援投手防禦率是近3年最佳(前兩年都是聯盟最差)，在6月的比賽中，9名牛棚投手中只有2人的防禦率在3以上，當中更有4人這個月都還沒有失過分，包括出賽6場的漆原大晟、5場的能見篤史、4場的山田修義，當然還有在23日升上一軍，出賽2場的台灣投手張奕

在這次之前，張奕曾在5月27日被升上一軍，同時也是個人本季首次出賽且先發，但那場只投了2又1/3局就被打包括2轟在內的9支安打，自責分多達7分，隔天就被下放二軍，下二軍後在3日先發過1場，投5局失3分吞敗後轉調後援，之後出賽5場都是把守最後一道防線，5局的投球中1分未失，還拿到1勝2救援成功，好表現讓他上週再度被叫上一軍，兩場中繼各投1局，2局被打1支安打無失分，還投出4次三振，最快球速來到156公里。

這兩場張奕分別是在球隊僅領先2分以及平手時被派上場，顯示教練團對於他的信任，他也完美地完成任務，拿下個人生涯的首個中繼點，張奕這兩場的表現，不但有可能替自己在牛棚找到更適合的位置，當然也會爭取到未來在一軍常駐的機會，而有張奕的加入，歐力士也會有更堅固的牛棚防線，對於要挑戰睽違25年的聯盟優勝這個目標來說，是相當大的利多。

歐力士猛牛 張奕 吉田正尚 山本由伸

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