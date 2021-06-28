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日職／熟悉的得點圈之鬼來了 吳念庭滿壘敲二壘打

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
吳念庭敲打點安打。 擷圖自畫面
吳念庭敲打點安打。 擷圖自畫面

台將吳念庭的得點圈打擊再度建功，今天出戰軟銀鷹隊，第6局在滿壘時敲出二壘打、進帳兩分打點，所屬的西武獅隊以5：2贏球，終結者平良海馬推進連續38場出賽未失分，追平藤川球兒保持的日職紀錄。

軟銀推出洋投瑞伊（Colin Rea）先發，吳念庭第2局打向中外野遭到接殺，第4局面對內角低的變化球揮空遭到三振，前兩打席無功而返後，在第6局敲出關鍵一擊，他在滿壘時上場，將150公里直球掃成二壘打、帶2分打點，幫助西武將領先擴大為4：1。

吳念庭感謝前面3位上壘隊友森友哉、栗山巧、中村剛也，打線串聯給自己機會，「能在球隊需要分數時打出安打，真的太好了。」吳念庭表示，面對滿壘並不緊張，反而讓自己更有鬥志。

這也是吳念庭相隔9場再有打點進帳，本季累積37分打點，持續在西武隊內領先，得點圈有人時54打數敲出25支安打，打擊率4成63在洋聯高居第一，滿壘時則是9打數敲出4安打。

吳念庭第8局打向左外野遭到接殺，此役4打數敲出1安打，就是把握住唯一的得點圈打擊機會建功。

吳念庭 西武獅

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