中職／疫情下特殊紀錄 選秀153人報名已是史上最龐大

疫情之下的中職新人選秀會，確定誕生新紀錄，聯盟今天更新選秀報名人數，連同「保送」選秀的測試會選手在內，共計153人，已是史上最大規模選秀會。

今年測試會原訂7月5日登場，受到疫情三級警戒延到7月12日影響，確定無法舉辦，109位報名測試會選手，共計95人通過審核，直接進入選秀會。

選秀報名人數從前次更新的49位，增至58人，加上測試會的95人合計153人，已經確定突破2019年的145人紀錄，成為史上人數最多的選秀會，而這個數字還有望繼續堆疊。

目前高中應屆畢業報名人數合計27人，旅外球員則是依然沒有新增，曾仁和、胡智為都還尚未遞表，報名期限至7月6日中午12點，選秀會則於12日登場。