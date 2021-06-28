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日職／台灣內戰續映？王柏融vs.宋家豪、吳念庭vs.張奕

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
西武獅隊台將吳念庭。 擷圖自吳念庭臉書
西武獅隊台將吳念庭。 擷圖自吳念庭臉書

日職本周賽程今天展開，台將吳念庭所屬的西武獅隊，將陸續對上軟銀、歐力士隊，吳念庭有機會連兩周踫上張奕，火腿隊明天起將與樂天金鷲隊進行3連戰，王柏融也有機會對決宋家豪。

「鷹之祭典」今天開幕，軟銀將在大阪京瓷巨蛋與西武交手，系列賽第2戰在30日移師至北九州市民球場開打，第3戰再回到福岡巨蛋。軟銀結束與西武的比賽後，周六在那霸與火腿隊進行2連戰，在防疫無法出國的期間，球迷可以透過轉播來飽覽各個球場特色，ELEVEN體育家族本周一至周日合計14場日職轉播。

吳念庭目前得點圈打擊率4成53依然為全聯盟第一，但自6月14日對廣島隊以後就沒有打點進帳，期許本周能有建功，讓西武可以往前段班前進。

西武結束與軟銀系列賽後將回主場迎戰歐力士，吳念庭上周與張奕的對戰，由張奕收下出局數，本周兩人有機會再次碰頭；張奕轉戰後援後飆出156公里火球，上周2局飆出4K表現令人沸騰。

王柏融上周13打數敲出3安打、3分打點，在英雄訪問用台語回答引起球迷熱烈討論，昔日隊友「鄉長」陳禹勳也不忘分享，還在粉專許願希望聽到王柏融日後說客家話。

明天起火腿將與樂天進行3連戰，王柏融有機會對上宋家豪，王柏融曾在日前受訪時表示，在場上遇到宋家豪時都會想笑卻不敢笑，也讓球迷更期待兩人投打對決時的化學變化。

西武獅 王柏融 張奕

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