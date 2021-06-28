中職／若賽季打到12月 泰迪點出投手疲勞恢復是挑戰

中職復賽卡關，若要完成120場完整賽季，打到12月跑不掉，統一獅隊洋投泰迪指出，對投手的季外恢復來說，確實會是挑戰。

中職原先爭取在明天復賽，按照規畫打到11月底、12月初，現在又必須推遲，想打完120場完整賽季已成與時間的賽跑，面對賽季可能會打到12月，球員做好心理準備。

泰迪表示，就投手調整來說，球季結束後到下一球季，大概有2到3個月休息，若打到12月才結束，可能只剩1個月左右，疲勞恢復時間可能不夠，需要安排不同的計畫。

猛威爾則指出，大約5年前，曾在夏天受傷缺陣，因此參加冬季聯盟，對於12月還在比賽並不陌生，再銜接到隔年賽季的調整沒有問題，「我經歷過，所以我知道我能辦到，只要球隊準備好、每個人準備好，這是有可能的。」

至延賽前，泰迪取得6勝1敗、防禦率1.07，投球狀況絕佳卻碰上沒比賽可打，他表示碰到這種狀況也沒辦法，但不管延到何時開打，都要把狀態調整好，讓自己在開打時就馬上能集中在場上。