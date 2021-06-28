中職／「想到快篩就痛苦」 林安可、陳韻文都飆淚

統一獅隊林安可在延賽期間蓄鬍，率性的帥氣模樣被球迷笑稱「阿根廷洋將」，而他計畫在復賽時剃掉鬍子，原本昨天就要整理門面，結果復賽確定暫緩，他的鬍子也就先不刮了。

中職原本爭取在29日復賽，因為變種病毒Delta來襲而未能通過，球員們已經箭在弦上的復賽準備被迫喊停，而上周5球團完成全員快篩，對多數球員都是初體驗，林安可、陳韻文都直言不舒服。

陳韻文表示，自己進出醫院的次數比較頻繁，和護理師本來就認識，當天快篩時一見到護理師，還跟他說要先讓自己有心理準備，「但感覺他很想趕快。」

陳韻文回想過程，「塞進去，還要轉，很不好受，不由自主會流眼淚，其實時間很短，但感覺很久。」被提醒復賽後要每周快篩，他說：「就做啊！不然怎麼辦。」

林安可談到快篩過程的回憶也充滿痛苦，「滿不舒服的，插得很深、馬上飆淚，聽說之後每周都要做，想到就很痛苦。」

林安可日前在線上球迷會時曝光蓄鬍造型，引起球迷熱議，當時就透露會在復賽時剃掉，今天接受線上訪問時坦承：「本來昨天要剃，結果延賽就算了，繼續留。」他也笑說，其實已經留到有點受不了、看不慣，感覺看起來有點老。