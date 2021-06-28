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中職／下廚炒飯弄成一鍋粥 陳韻文：我還是專注在球場上

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
陳韻文心血來潮下廚，結果卻大失所望。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
陳韻文心血來潮下廚，結果卻大失所望。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

統一獅隊終結者陳韻文延賽期間心血來潮下廚，卻把炒飯變成粥，讓他信心大挫，他說：「打擊太大，到現在還沒下廚過，我還是專心在球場上好了。」

中職爭取在29日復賽，因為變種病毒Delta來襲而未能通過，球員們已經箭在弦上的復賽準備被迫喊停。

陳韻文透露，比賽心情、張力都調整到季賽模式了，現在又再度延後，上午開會時，教練也提醒球員放慢腳步，「原本已經90%準備好了，只差實戰，有種又落空的感覺。」

陳韻文在延賽前已累積94次救援成功，步步逼近史上最年輕百救援紀錄，他說百救援是一項里程碑，「但不管有沒有救援點，我的目標是每次都能幫助球隊守下，完成球隊給我的任務。」

陳韻文指出，自己很常讓第1、2位打者上壘，也利用延賽期間與教練團一起溝通、修正問題，「期許自己可以降低救援失敗機率、提高成功機率。」減少「小文劇場」的開演次數。

陳韻文也分享居家防疫生活，白天會研究股票、涉獵投資理財，日前看了詹姆士的炒飯教學影片，他也心血來潮想要試試看，「看影片感覺很簡單，自己下去做完全不能吃，很像粥的感覺，沒辦法粒粒分明。」

陳韻文 統一獅 中職

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