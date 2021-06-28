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中職／看大谷翔平很羨慕 林安可：每個地方都很厲害

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
獅隊林安可曾被寄予「二刀流」期望。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影
獅隊林安可曾被寄予「二刀流」期望。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影

大谷翔平成為大聯盟最熱話題，也曾被寄予「二刀流」期望的統一獅隊林安可坦言羨慕，對於他本季爆炸性的表現，他說：「他應該是每個地方都很厲害吧！不然怎麼可能打這樣。」

林安可進入中職後，展現出來的球速、控球皆未到位，並未被獅隊教練團放行投球，只能以打者出賽，去年以32轟、99分打點成為打擊雙冠王，並收下年度新人王，但投球始終是他的缺憾。

今天接受視訊訪問，林安可又被問到大谷翔平的話題，他坦言：「羨慕啊！很誇張，而且是在最高殿堂大聯盟，投得也好，打得也好，真的非常不容易。」

被問到對自己是否還以「二刀流」為目標，他回應：「現在怎麼可能，先把打擊顧好吧！」

林安可接續被追問大谷翔平的話題，頻戳痛處，他苦笑說：「怎麼又是大谷」。他表示，大谷翔平應該各方面都很厲害，才能有現在的成績，「力量和當初去大聯盟時也有差別，身材魁梧很多，技巧成熟，力量加上去後，應該會很不一樣。」

大谷翔平 林安可

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