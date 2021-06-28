中職／猛威爾騎機車逛果園 泰迪不想跟進喊「我怕」

中職賽季遇到疫情中斷，統一獅隊洋投猛威爾的機車駕照派上用場，關在宿舍裡閒到發慌時，會和太太騎車在附近晃晃，「台南很美，現在或許不行，但之後會想騎車拍影片介紹台南。」另一位洋投泰迪談到騎車，連忙說：「不要！我會怕！」

中職明天復賽的計畫告吹，猛威爾表示，現階段前線人員正為了對抗病毒而努力，棒球此刻並非最重要的事，得知明天無法復賽，對自己並無任何改變，還是持續為比賽作好準備，「照著球隊課表走，也有自己的訓課菜單，等待隨時賽季開打，都可以準備好上場比賽。」

猛威爾透露在延賽期間的休閒娛樂，除了和布雷克夫婦一起玩牌外，真的閒到發慌時，也會騎車在附近晃晃。

他在美國時就會騎車，今年在4月底左右考取台灣機車駕照。為何選擇機車？猛威爾解釋：「想探索台灣，機車在台灣是很方便的交通工具，也比較容易深入各地。」他多在善化宿舍附近騎車，車流量不大，因此並未被台灣交通嚇退。

猛威爾喜歡騎在鄉間小路，看看果園，有次在路上遇到蛇，還拍了影片，他用雙手比畫蛇的大小約1公尺左右。

泰迪也被問到是否考慮跟進猛威爾去考機車駕照，連忙說不，他當場模仿騎車的動作與聲音，說自己的騎車技術「so so」，不考慮考機車駕照。

不同於猛威爾、布雷克的太太都在台相伴，泰迪隻身在台灣，與家人相隔兩地，儘管保持聯繫，但他也坦言現在的狀況確實不容易，也很期待早日見到家人。