中職／復賽考驗重重 只能做最好準備、最壞打算

原本明天中職就能夠順利複賽，因為近日屏東出現印度變種病毒Delta確診，使得復賽計畫又要往後延，賽事重啟遙遙無期，萬一持續延賽，中職必須擬好配套措施，將明星賽取消，並做好「縮水球季」的準備列入選項。

事實上，去年全球疫情嚴峻，大聯盟與日本職棒不但延後開打，賽季也縮水，大聯盟7月才打，每隊原本打162場，縮水賽季只剩60場，球員只能領到原本薪資的37%，日本職棒延到6月開季，每隊例行賽也減至120場。

去年台灣幾無疫情，中職成為全球第一個開打的職業棒球聯盟，每隊例行賽打好打滿120場，甚至還出現單場破萬名球迷入場觀戰的榮景，讓國外球迷看了好生羨慕。今年5月隨著國內疫情升溫，中職賽季不但按下暫停鍵，成為全球唯一中止的職業棒球聯盟，兩相對照不勝唏噓，而且暫時看不到復賽曙光，短期內賽事重啟恐怕有困難。

去年全球職棒一度只有中職能打，今年卻變成只有中職不能打，球迷們只能在家看旅外球員的精彩表現。 美聯社

目前國內疫情三級警戒到7月12日，有可能再延長，萬一中職賽季無法在7月中重新開打，那麼，明星賽就應該暫停舉辦，甚至要考慮縮水賽季做為配套措施。日前中職表示，若6月29日比賽順利重新開始，打完總冠軍賽可能會到12月，現在復賽確定延到7月，如果各隊要打滿120場，加上季後賽、總冠軍賽，可能要一路打到年底才會結束。

這樣打下去其實也不是不行，畢竟台灣冬天相較日、韓溫暖，也沒有下雪問題，然而，若打到12月底才結束整個賽季，勢必會嚴重衝擊明年各隊春訓，球員調整會有很大的問題，必須為未來著想。

再者，依各國情勢來看，疫情往往在秋冬季升溫反撲，中職也必須做好最壞打算，可能得隨時中斷賽季，即使現在疫情看起來相對趨緩，若有變種病毒入侵，或秋冬疫情爆發，難保復賽不會再中止。在疫情嚴峻之際，防疫凌駕於一切，不可不慎。

中職球季若一延再延，總冠軍賽可能要拖到年底才能打完，也將影響球員準備明年春訓的節奏。 中央社資料照片

可以說，去年國外職棒經歷的一切，現在中職正在經歷，當然，中職復賽無觀眾已影響收益，假設採縮水賽季，勢必嚴重衝擊轉播權利金收入，然而疫情當下也是沒辦法的事，各行各業都受到嚴重衝擊，中職必須因應各種可能形勢，做最好的準備，做最壞的打算。