日職／潛水艇式投手的光榮傳統 日本武士代有人才出

目標東京奧運棒球項目金牌的地主國球隊「日本武士隊」名單於16日公佈，其中投手群中有不少新面孔，包括了青柳晃洋、森下暢仁、岩崎優、平良海馬、栗林良吏等5人都是第一次入選日本武士隊。這幾名都是今年戰績出色的「近況取勝」投手，入選毫無爭議。反倒是菅野智之、中川皓太兩名巨人隊投手，今年狀況都不好，甚至現在都處於登錄抹消再調整的狀態，以「實績取勝」的投手在奧運開打僅剩大約一個月的情況下，留下不少問號。果然中川皓太在名單公布後不到兩個星期就宣布因傷辭退，使得日本隊必須重新思考這個中繼左投的戰力要如何填補。

首度入選的這幾名投手有一個共通點，除了廣島守護神栗林良吏是第一指名（2020年），進職棒之前就具有高知名度之外，其他幾名投手：中川皓太（已辭退）是選秀第七指名（2015年）、岩崎優第六指名（2013年）、青柳晃洋第五指名（2015年）、平良海馬第四指名（2017年），都是選秀「後位指名出頭天」的投手。其中，阪神虎隊青柳晃洋是唯一首度入選的先發投手，也是日本隊這次唯一的低肩側投的投手，預料會在這次奧運的日本國家隊扮演重要的角色。

23日青柳晃洋先發7局只失掉1分（非自責分），在一場激烈的投手戰中打敗了日本武士隊的「盟友」大野雄大，拿下本季第6勝（2敗），賽後防禦率降到1.96，暫時坐上了中央聯盟防禦率王寶座。姿勢怪異加上伸卡球，青柳晃洋原本就不好打，不過控球大幅進步是他現在能在央聯呼風喚雨的主因。第一年（2016年）加入職棒當時青柳晃洋平均近1.7局就投1次四壞球保送、K/BB值為1.30。去年則是近2.75局才投1次四壞球保送、K/BB值進步到2.00。今年更是大幅成長到超過4局才會出現1次四壞球、K/BB值持續進步到2.83。

青柳晃洋2016年在台灣的冬季聯大顯身手，16局投球飆出18次三振，防禦率低到1.69。 圖／中華職棒聯盟提供

日本隊監督稻葉篤紀已經將青柳晃洋視為對戰墨西哥以及多明尼加等美洲隊伍的主要武器，希望透過他特殊的投法達到欺敵擾亂的效果。尤其是首度對戰他的球隊，要在很短時間內適應並加以突破並不容易。稻葉篤紀表示：「第一次看到這種投手很難有效攻擊。對上豪邁揮大棒的外國選手，他的伸卡球系列球路將會很難打！」交流戰青柳晃洋出賽3場拿下2勝0敗、防禦率2.53，被打擊率0.217比他本季平均0.225更低，證明了第一次對上他要打好的確不容易。

過往日本國家隊通常都會帶1名類似青柳晃洋這類型特殊「潛水艇」投法的投手在陣中，成為日本隊組隊的固定模式，也是日本國家隊陣容的「優良傳統」之一。

大家還記得有「全世界出手最低男人」之稱的前千葉羅德隊渡邊俊介嗎？渡邊俊介是2000年前期日本職棒最具代表性的下勾投手，職棒生涯單季最多拿過15勝，2006年、2009年日本隊完成連霸的WBC他都是日本隊一員，總計出賽5場，防禦率1.72，在國際賽相當管用，日本隊對上古巴、韓國等勁敵都會想到渡邊俊介。之後2013、2017年兩屆WBC接班的則是牧田和久，他主要擔任後援，合計出賽8場拿下2勝3救援成功，防禦率2.00，2015年牧田和久也曾打過第一屆世界12強。

羅德隊投手渡邊俊介入選2009經典賽日本代表隊，上場中繼2.2局都沒被打出安打。 歐新社資料照片

最近崛起的則是軟銀的下勾投手高橋礼，2019年世界12強他出賽3場比賽，拿下2勝0敗，12局只被擊出6支安打失掉2分、防禦率1.50，是日本隊拿下12強冠軍的大功臣。可惜高橋礼今年陷入嚴重低潮，尤其身陷控球大麻煩，從4月底就下二軍調整、至今已經超過兩個月。因此儘管高橋礼曾在2019年世界12強立下汗馬功勞，但狀況實在不好，加上青柳晃洋的崛起，自然也就不在稻葉篤紀監督的構想之內，參加東京奧運夢碎。