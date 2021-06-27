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MLB／狄葛隆丟2自責分本季新高 連續無失分停在31局

中央社 / 紐約26日綜合外電報導
大都會先發狄葛隆。 法新社
大都會先發狄葛隆。 法新社

塞揚強投狄葛隆今天有6局失2分的優質先發表現，但連續無失分紀錄中斷在31局，單場丟掉2分自責分也是本季新高，所屬紐約大都會靠康佛托的再見高飛犧牲打，以4比3擊敗費城人

美國職棒大聯盟MLB紐約大都會今天贏球，在主場對上費城費城人4連戰的前3場比賽拿下2勝。

費城人此役在9局上半從大都會後援投手迪亞茲（Edwin Diaz）手中攻下超前分，取得3比2領先，但大都會9下靠對手失誤、保送與皮拉（Kevin Pillar）的內野安打攻佔滿壘，在古洛梅（Luis Guillorme）獲保送後，大都會擠回追平分，康佛托（Michael Conforto）再從內瑞斯（Hector Neris）手中揮出向對手說再見的高飛犧牲打，讓大都會1分之差氣走費城人。

此役費城人在2上先馳得點，但大都會2下立刻靠培薩（Jose Peraza）帶有打點的安打扳平。6上費城人靠高飛犧牲打要回領先，但代打的皮拉7下揮出右外野方向陽春砲，讓大都會再度追平，而這支全壘打，是皮拉生涯首度在代打時開轟。

費城人的梅頓（Nick Maton）今天在2上帶有打點的安打，終止了22個打數沒有安打的窘境，也讓狄葛隆(Jacob deGrom）連續未失分的局數停在31局，這也是本季他12場先發中，首度單場丟掉超過1分自責分。

狄葛隆今天投6局，有5次三振、1個保送，被擊出3支安打，丟掉2分都是自責分，防禦率從0.50上升到0.69。

費城人先發投手艾佛林（Zach Eflin）同樣投6局，有4次三振、1個保送，被擊出5支安打，丟掉1分自責分。

大都會 費城人

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