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中職／復賽差最後一步 蔡其昌吐心聲：真的很抱歉

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中職會長蔡其昌。 中央社
中職會長蔡其昌。 中央社

中職爭取29日復賽計畫暫緩，會長蔡其昌向球迷表達歉意，他表示中職已經做好準備，擬定更高強度的防疫計畫，無奈碰到變種病毒，但會做好隨時復賽的準備，迎接賽季盡快恢復進行。

中職今天收到指揮中心回覆，雖認為防疫計畫可行，但29日快過倉促，目前南部出現印度變種病毒Delta，需要疫調釐清擴散狀況，建議中職暫緩復賽。

蔡其昌在粉絲團吐露心聲，他表示，「實在很抱歉！中華職棒聯盟與五個球團已經做好準備，也提出比去年更高強度的閉門復賽防疫計畫，並獲得指揮中心的認同，復賽只差最後一步，很可惜近日爆發的印度變種病毒Delta確診事件，指揮中心需要一點時間來釐清框列與擴散的狀況。」

蔡其昌表示，「聯盟願意配合指揮中心的疫調規劃，期盼Delta事件得以順利控制，我們隨時都會做好復賽的準備！」他也感謝中職每一位同仁，5球團完成合計647人快篩陰性，做好高規格開工準備，希望能盡快與球迷見面。

中職 中華職棒

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