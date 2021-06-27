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日職／王柏融代打遭三振 火腿隊吞下2連敗

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
王柏融。 資料照
王柏融。 資料照

面對左投先發，日職火腿隊台將王柏融今天在板凳席待命，9局下受命上場代打，不過遭到三振未能建功，火腿隊也以3：8輸給羅德隊，吞下2連敗。

羅德隊今天派出左投小島和哉先發，他也繳出7局失2分的好投，讓王柏融沒有機會上場，王柏融賽前打擊率2成48，不過面對左投17打數僅敲出1安打，打擊率不到1成。

火腿隊在9局靠著萬波中正的陽春砲拿下第3分，洋砲羅德里奎茲（Ronny Rodriguez）也敲出一支二壘打，在清水優心遭三振後，由王柏融上場代打，不過在2好1壞時，對右投小野郁投出的滑球揮棒落空，遭到三振，火腿隊未能續添分數。

王柏融昨天在最後一打席敲安，4打數1安打，今天則是代打1打數無安打，中斷連2場敲安，打擊率下降到2成46。

羅德隊靠著洋砲馬丁（Leonys Martin）3分砲在內的連串攻勢，在第3局攻下6分奠定勝基，小島和哉先發7局被敲5支安打、失2分，拿下個人本季第4勝。

王柏融 羅德

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