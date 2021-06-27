日職／王彥程二軍出賽5局好投 拿本季先發首勝

旅日樂天金鷲隊投手王彥程二軍睽違3個月先發出賽，今天總計投5局被敲4支安打投出5次三振、無失分，率隊以7比2擊敗千葉羅德海洋隊，拿下本季二軍先發首勝。

日本職棒二軍例行賽樂天隊與羅德隊交手，樂天隊派出王彥程先發，王彥程上一次在二軍先發出賽為3月31日，當時對埼玉西武獅隊先發投4局被敲3支安打，失掉2分（1分責失分）、無關勝敗。

王彥程先發出賽狀況不差，1局2人出局後接連投出2次四壞保送，但接著三振抓到該局最後1個出局數、化解危機。

王彥程2、3局都讓打者3上3下，4局雖接連被敲2支安打，1人出局後再被敲出安打攻佔滿壘，但接著讓打者敲出雙殺打、沒有失分；王彥程5局續投2人出局後被敲出安打，接著投出觸身球保送，但力守不失分。

王彥程總計用79球投5局，被敲4支安打，投出5次三振、3次保送，沒有失分，賽後防禦率1.63，先發投滿5局為本季最長投球局數，順利拿下本季第2勝（1敗）、為先發出賽首勝。