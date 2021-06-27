日職／連兩天出賽 宋家豪1局無失分奪第19個中繼點

日本職棒樂天隊今天以3：2擊敗軟銀隊，拿下4連勝，也持續與歐力士隊並列太平洋聯盟第一，旅日投手宋家豪連兩天上場皆無失分，今天中繼1局為球隊守住1分領先，也收下本季第19個救援點。

樂天隊以3：2領先近入8局上，宋家豪登板面對軟銀隊從1棒開始的打線，先用1球讓三森大貴敲出平飛球，游擊手小深田大翔美技接殺，接下來宋家豪連投4顆壞球，讓長谷川勇也保送上壘。

自己製造的危機自己解決，宋家豪先讓柳田悠岐敲出右外野飛球出局，再讓栗原陵矢敲出游擊滾地出局，面對這兩位洋聯打擊率前十的好手，各用6顆球解決。

宋家豪中繼1局投了17球，不過相較昨天最快球速達151公里，今天最快僅148公里，連3場無失分後，防禦率也下降到1.17，累積19個中繼點在洋聯排名第3，距離前一名、西武隊平良海馬還差3。