快訊

8大行業確診女子足跡超多卻不配合疫調 宜蘭開罰首例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／連兩天出賽 宋家豪1局無失分奪第19個中繼點

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
宋家豪。 擷圖自推特
宋家豪。 擷圖自推特

日本職棒樂天隊今天以3：2擊敗軟銀隊，拿下4連勝，也持續與歐力士隊並列太平洋聯盟第一，旅日投手宋家豪連兩天上場皆無失分，今天中繼1局為球隊守住1分領先，也收下本季第19個救援點。

樂天隊以3：2領先近入8局上，宋家豪登板面對軟銀隊從1棒開始的打線，先用1球讓三森大貴敲出平飛球，游擊手小深田大翔美技接殺，接下來宋家豪連投4顆壞球，讓長谷川勇也保送上壘。

自己製造的危機自己解決，宋家豪先讓柳田悠岐敲出右外野飛球出局，再讓栗原陵矢敲出游擊滾地出局，面對這兩位洋聯打擊率前十的好手，各用6顆球解決。

宋家豪中繼1局投了17球，不過相較昨天最快球速達151公里，今天最快僅148公里，連3場無失分後，防禦率也下降到1.17，累積19個中繼點在洋聯排名第3，距離前一名、西武隊平良海馬還差3。

宋家豪 樂天

延伸閱讀

日職／宋家豪1局無失分 收下第18個中繼點

日職／賽前找宋家豪聊天 吳念庭手勢連樂天球員都夯

日職／相隔43天掉分 宋家豪連挨4安防禦率幾乎翻倍

日職／吳念庭、宋家豪未來好薪情 應能比照王柏融

相關新聞

中職／復賽差最後一步 蔡其昌吐心聲：真的很抱歉

中職爭取29日復賽計畫暫緩，會長蔡其昌向球迷表達歉意，他表示中職已經做好準備，擬定更高強度的防疫計畫，無奈碰到變種病毒，...

日職／吳念庭單場雙安 抵不過歐力士先發全員安打

日本職棒西武隊吳念庭今天再敲雙安，成為打線中一大亮點，然而歐力士隊全場15支安打、先發九人全數敲安，西武隊就以0：10落...

日職／連兩天出賽 宋家豪1局無失分奪第19個中繼點

日本職棒樂天隊今天以3：2擊敗軟銀隊，拿下4連勝，也持續與歐力士隊並列太平洋聯盟第一，旅日投手宋家豪連兩天上場皆無失分，...

中職／防疫計畫可行 陳時中：但這個節骨眼太倉促

中職的復賽計畫暫緩，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，中職所提出的防疫計畫可行，但考慮目前仍有群聚尚未釐清，建議不宜在此時復...

中職／29日無法復賽 聯盟：防疫計畫獲認可但日期需討論

中職爭取29日復賽計畫，今天傳出遭疫情指揮中心擋下，聯盟對此回應：「針對復賽，指揮中心並未反對，對聯盟所提出的防疫計劃也...

MLB／狄葛隆丟2自責分本季新高 連續無失分停在31局

塞揚強投狄葛隆今天有6局失2分的優質先發表現，但連續無失分紀錄中斷在31局，單場丟掉2分自責分也是本季新高，所屬紐約大都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。