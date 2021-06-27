日職／吳念庭單場雙安 抵不過歐力士先發全員安打

日本職棒西武隊吳念庭今天再敲雙安，成為打線中一大亮點，然而歐力士隊全場15支安打、先發九人全數敲安，西武隊就以0：10落敗，歐力士隊則中止近期的三連不勝，與樂天隊並列太平洋聯盟龍頭。

吳念庭今天擔任先發第六棒、二壘手，首打席雖然被歐力士隊先發投手宮城大彌三振，不過4局上2出局後再次相逢，吳念庭敲出中外野安打扳回一城，6局面對第二任投手村西良太，吳念庭也照樣敲安。

8局吳念庭被K-鈴木三振後，今天總計4打數2安打，另有2次三振，連四場敲安、近兩場都是雙安，本季第13次單場敲出兩支以上安打，打擊率也上升到2成86，續居團隊第二高，僅次於森友哉的3成06。

西武全隊僅敲出6支安打，反觀歐力士隊不僅在前五局靠著吉田正尚的3分砲，取得5：0領先，7局下的5支安打再添5分，讓西武隊毫無反撲機會，吉田正尚單場3安、4打點，伏見寅威一支高飛犧牲打、一支清壘二壘打，也有4打點。

宮城大彌5局無失分的表現，與後續4任牛棚投手聯手完封，宮城大彌也拿下本季第8勝，獨居洋聯第一，防禦率1.93也僅次於隊友山本由伸的1.90；西武隊先發投手尼爾5局失5分吞敗。