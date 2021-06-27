中職／防疫計畫可行 陳時中：但這個節骨眼太倉促

中職的復賽計畫暫緩，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，中職所提出的防疫計畫可行，但考慮目前仍有群聚尚未釐清，建議不宜在此時復賽。

賽程已經延宕1個半月，中職原擬爭取29日作為復賽第一天，近日提交防疫計畫，5隊也已全數完成快篩，期望盡快恢復比賽進行，但今天收到指揮中心回覆，建議暫緩復賽。

陳時中表示，中華職棒有來公文，也有看了相關情況，中職所擬定方式是有可行性，但現在有些群聚還沒有釐清的情況下，不建議在這時候進行，防疫計畫是可行，但在這節骨眼有點太倉促了一點。

聯盟今天已經公告，因南部出現印度變種病毒Delta確診案例，29日暫緩復賽，將與指揮中心保持聯繫，等待病毒獲得控制後，期望能儘速復賽。