中職／29日無法復賽 聯盟：防疫計畫獲認可但日期需討論

中職爭取29日復賽計畫，今天傳出遭疫情指揮中心擋下，聯盟對此回應：「針對復賽，指揮中心並未反對，對聯盟所提出的防疫計劃也都認可，只是復賽的時間還需要討論。」

中職延賽1個半月，爭取在29日恢復進行，日前已提報防疫計畫，排除雙北兩座球場，於桃園、台中、雲林、台南、高雄進行比賽，採取點對點團進團出，並每周定期進行快篩，5球團本周陸續完成一、二軍全員快篩，全部呈陰性。

防疫計畫已獲體育署審核完成，只等指揮中心點頭，但在復賽日期上並未獲得通過。

聯盟表示，「針對中華職棒聯盟原訂29日起規劃復賽事宜，因南部地區近日發生印度變種病毒Delta確診事件，疫情指揮中心正密切觀察疫情變化，將在確認安全無虞情況下復賽。」聯盟強調，讓選手在一個安心安全的環境下打球是聯盟的職責，中華職棒聯盟將以防疫為優先，將完全配合指揮中心的決定。

聯盟指出，「針對復賽，指揮中心並未反對，對聯盟所提出的防疫計劃也都認可，只是復賽的時間還需要討論。接下來聯盟將會持續和疫情指揮中心保持密切聯繫，確定Delta變種病毒獲得控制後，能夠盡速復賽。」

中職受到疫情影響，從5月18日就全面延賽至今，43場比賽受到波及，按照中職原本規畫，若29日可以復賽，預計在11月底、12月初打完含總冠軍賽在內的全部賽程，隨著29日復賽計畫告吹，能否打完120場完整賽季已成與時間的賽跑。