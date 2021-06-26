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日職／續扛四棒 王柏融悶整場終於敲安

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
火腿隊台將王柏融連續兩場敲安。 本報資料照片
火腿隊台將王柏融連續兩場敲安。 本報資料照片

日本職棒火腿隊台灣好手王柏融再扛四棒，悶了整場在最後一打席敲安，總計4打數敲出1支安打，連續兩場敲安，打擊率2成48持平，不過沒有打點、得分進帳，火腿也以1：3輸給羅德隊。

前一場對上歐力士隊，王柏融敲出雙安加上2分打點，球隊休兵一天後，今天開始對上羅德的系列賽第一戰，王柏融繼續擔任第四棒、指定打擊。

今天首打席，王柏融作為2局首名打者，敲出中外野飛球出局，3局在近藤健介敲出二壘打後，王柏融敲出一壘滾地出局，6局的第三打席把球打到全壘打牆前，不過仍被中外野手接殺出局。

8局下王柏融安打終於開張，面對佐佐木千隼，在1出局、二壘有人時，將130公里的伸卡球敲到右外野，形成安打，也製造出一、三壘有人的局面，隨後被代跑換下場，可惜下一棒渡邊諒敲出雙殺打。

火腿唯一得分在2局下野村佑希敲安後，萬波中正補上一支二壘打，野村連跑三個壘包回到本壘；反而羅德先靠著萊德（Brandon Laird）的適時安打在4局上扳平比數，角中勝也安打、中村獎吾高飛犧牲打，取得2分領先。

王柏融 羅德

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