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日職／一度害怕投球 張奕轉後援狂飆火球嚇到自己

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
張奕嘗試轉型後援，在1局內全力以赴去找回自信。 截圖自張奕粉絲團
張奕嘗試轉型後援，在1局內全力以赴去找回自信。 截圖自張奕粉絲團

歐力士隊今天以3：3與西武隊握手言和，歐力士的張奕全場狂飆火球，在「台灣內戰」中也占上風，讓吳念庭敲出飛球出局，不過張奕賽後表示，那一球有些失投。

張奕今天在8局上兩隊3：3的平手局面登板，雖然一開始就被山川穗高敲出二壘打，不過他說自己沒有很在意，而是專心在面對下一位打者。

接下來站上打擊區的是有「得點圈之鬼」稱號的吳念庭，結果張奕成功在二壘有人局面，用138公里指叉球，讓他敲三壘界外飛球出局，張奕說：「有點感謝念庭，那球投到偏高的地方，結果很關鍵。」

張奕接下來連續三振掉史班根伯格、代打的高木涉，凍結比數，也順利拿下連續兩場中繼成功，皆無失分，張奕說，自己就是照著捕手指示去投，「作為先發投手沒辦法全力催，只有一局就可以，感覺比較適合我。」

回想本季一軍初登板，張奕在5月27日先發投不滿3局，丟掉7分被下放二軍，當下大受打擊，甚至害怕投球，不過跟二軍的教練們討論後，嘗試轉型後援，在1局內全力以赴去找回自信，沒想到球速狂升，「自己也嚇了一跳，原來我也可以丟到這麼快。」

張奕今天投的18球中，有14球是速球，球速都在150公里以上，平均球速則是152.7公里，這兩場後援都飆出最快156公里的球速。

張奕 球速 歐力士

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