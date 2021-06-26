日職／宋家豪1局無失分 收下第18個中繼點

樂天隊台灣投手宋家豪今天遭遇小亂流，被敲1安加上1次觸身球，最終仍完成1局無失分的投球任務，幫助球隊以3：2擊敗軟銀隊，自己也收下本季第18個中繼點。

面對1分領先，宋家豪在8局上登板，先讓中村晃敲出飛球出局，不過接下來被三森大貴敲出一壘打，又不小心砸到長谷川勇也，形成一、二壘有人危機，不過宋家豪很快回穩，只用2顆球就連續讓柳田悠岐、栗原陵矢敲出飛球出局。

雖然面對5名打者，宋家豪只用了11球就投完1局，最快球速151公里，連兩場無失分，防禦率下降到1.21，也拿下第17次中繼成功、第18個中繼點。

樂天先發投手高田孝一因為首局投出頭部觸身球被驅逐出場，24歲的西口直人緊急接手，繳出4.1局失1分的好投，加上茂木榮五郎在1局下清壘的三分打點三壘打支援，拿下生涯首勝。