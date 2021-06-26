日職／吳念庭隔8場再敲雙安 平良海馬差1場平紀錄

西武隊旅日好手吳念庭今天連兩打席敲安，相隔8場再敲出單場雙安，打擊率上升到2成82位居全隊第二，不過得點圈有人時被同胞好手張奕解決，球隊最終以3：3與歐力士隊戰成平手。

吳念庭今天先發第五棒、二壘手，其中4局、6局上都從歐力士先發投手山崎福也手中敲出安打，連續3場敲安，而且是6月13日後再次出現單場複數安打、本季第12次。

西武靠著3局柘植世那的2分砲加上4局串連攻勢拿下1分，在前6局取得2分領先，不過歐力士在7局下靠著吉田正尚陽春砲、T-岡田1分打點安打追平。

8局歐力士推出張奕登板，西武山川穗高一開始就敲出二壘打，但得點圈打擊率日職第一的吳念庭此時敲出界外飛球出局，張奕接下來連飆2K化解攻勢。

9局上西武依舊未能得分，而9局下派出開季至今無失分的平良海馬，雖然投出2次四壞，但用再見三振凍結比數，讓兩隊握手言和，平良海馬也維持連續37場無失分的無敵之身，距離藤川球兒的日職紀錄38場只差1場。

吳念庭總計4打數2安打，打擊率上升到2成82，超越隊友源田壯亮成為全隊第二高，僅次於森友哉的3成06。