日職／速球全破150公里 張奕火球解決單場雙安的吳念庭

歐力士隊今日與西武隊之戰，上演台灣球迷期待的戲碼，效力歐力士的張奕在8局登板，用指叉球讓西武的吳念庭敲出飛球出局，在「台灣內戰」中勝出，隨後連飆火球，用2次三振化解壘上有人危機，他振奮的朝著自家休息區大吼。

今天是張奕轉職後援投手後第二次在一軍登板，雖然開局先被山川穗高敲出二壘打，不過接下來面對同胞好手吳念庭，在1好1好1壞後，用一顆138公里的指叉球，讓吳念庭敲成三壘界外飛球出局。

張奕接下來花了6球三振掉史班根伯格（Cory Spangenberg），面對代打的高木涉也花了7球，最後是一顆151公里速球讓對手揮空，連續解決三名左打，也讓張奕振奮的大吼，為球隊維持住3：3的平手局面。

張奕回到休息區後，隊友紛紛上前勉勵，投手教練岸田護也過來拍了拍他的肩膀，總計1局無失分，被敲1支安打，另有2次三振，防禦率下降到14.54。

張奕今天表現更猛的是，全場投出18球，其中14顆速球的球速全部在150公里以上，最快156公里追平上一場投出的一軍最速，平均球速是152.7公里。