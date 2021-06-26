3搶1／委內瑞拉7局扣倒荷蘭 將與多明尼加爭東奧門票

奧運棒球3搶1最終資格賽委內瑞拉今天與荷蘭隊交手，委內瑞拉先發投手沈德諾7局好投壓制，團隊3轟火力發揮，終場以10比0、7局提前擊敗荷蘭，明天將與多明尼加爭東京奧運門票。

奧運棒球3搶1最終資格賽在墨西哥舉行，今天淘汰賽由預賽排名第2的委內瑞拉和第3名荷蘭隊先交手，委內瑞拉派出投手沈德諾（Henry Centeno）先發。

沈德諾今天總計用97球投7局，僅被敲出2支安打，投出1次保送、6次三振，沒有失掉分數，有效壓制荷蘭隊打線，是球隊搶勝功臣之一。

委內瑞拉首局靠著接連2支安打先馳得點，3局靠著接連四壞保送、連續2支安打串連先拿2分，齊里諾斯（Robinson Chirinos）敲出3分砲，幫助球隊拉開領先差距。

委內瑞拉7局再起攻勢，維爾瑪（Engelb Vielma）先敲出2分砲，培瑞斯（Hernan Perez）再敲出2分砲添分、幫助球隊提前拿下比賽勝利；委內瑞拉明天將與多明尼加交手，勝隊取得東京奧運棒球項目最後一張門票。