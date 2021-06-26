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日職／吳念庭秀纏鬥功力 網友喊讚：棒子真的很黏

聯合新聞網 / 綜合報導
吳念庭在第九局與歐力士終結者平野佳壽纏鬥9球選到保送，展現驚人纏功，讓監督辻發彥與球迷紛紛喊讚。 資料照（擷圖自推特)
吳念庭在第九局與歐力士終結者平野佳壽纏鬥9球選到保送，展現驚人纏功，讓監督辻發彥與球迷紛紛喊讚。 資料照（擷圖自推特)

效力西武獅隊的旅日好手吳念庭，昨日扮演球隊勝利的「影子功臣」，在第九局與歐力士終結者平野佳壽纏鬥9球選到保送，展現驚人纏功，讓監督辻發彥與球迷紛紛喊讚。

9局上兩隊戰成1：1平手，吳念庭作為首名打者，與平野佳壽纏鬥9球後，選到四壞保送上壘，被代跑換下，山川穗高的二壘打敲回超前分，而吳念庭與下一棒史班根伯格交換情報後，他也敲出帶1分打點的三壘打。

西武能完成逆轉秀，監督賽後稱吳念庭這打席延續攻勢是最大關鍵，太平洋聯盟tv也剪輯這段纏鬥過程，網友留言大讚吳念庭：「破壞球的方式好厲害」、「棒子真的很黏」、「外崎修汰回來後還是繼續用吳吧」。

吳念庭總計3打數1安打，打擊率上升到2成78，唯一安打出現在4局上、二壘有人時，可惜跑者最終僅停在三壘，得點圈打擊率也上升到4成62，仍是全聯盟第。

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