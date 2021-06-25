日職／西武逆轉勝！吳念庭得點圈又敲安 9局保送更關鍵

西武隊今起展開與太平洋聯盟龍頭歐力士隊的三連戰，旅日台將吳念庭不僅在得點圈有人時敲安，9局上更選到保送、開啟攻勢，教練團換上代跑的「神調度」，讓山川穂高的二壘打打破平手僵局，最終以3：1贏球。

吳念庭今天擔任第五棒、二壘手，唯一一支安打在4局上1出局、二壘有人時，這支右外野安打，將栗山巧推進到三壘，可惜下兩棒都遭到三振，而2局、7局上吳念庭作為首名打者，都敲出飛球出局。

西武打線前7局遭到歐力士王牌投手山本由伸壓制，敲出4安但未能得分，直到8局才靠著栗山巧敲安追平比數；兩隊以1：1進入9局上，吳念庭再次第一個上場打擊，面對前大聯盟投手、本季防禦率1.17的平野佳壽，纏鬥9球後選到四壞保送上壘。

吳念庭隨後被換下，由熊代聖人代跑，結果山川穂高第一球就揮棒，敲出超前比數的二壘打，而吳念庭與下一棒史班根伯格（Cory Spangenberg）面授機宜後，他也敲出帶有1分打點的三壘打，把平野佳壽打退場。

2分領先的西武，9局下交給開季至今無失分的終結者平良海馬，雖然投出1次觸身球，但仍乾淨俐落拿下最後3個出局數，只用了9球，完成連續36場無失分，距離藤川球兒的日職紀錄38場只差2場。

西武先發投手高橋光成以8局失1分的表現拿下勝投，而吳念庭總計3打數1安打，另有1次保送、1得分，打擊率上升到2成78，得點圈打擊率也上升到4成62。