中職／測試會取消！95人保送 選秀人數差1人平紀錄

中華職棒大聯盟原定今年7月5日舉辦新人測試會，隨著三級警戒延長至7月12日，今天也確定取消，通過資格審核的95位報名者，將直接參與7月12日舉行的新人選拔會。

中職新人球員測試會在今天中午報名截止，一共109位選手報名，其中95人通過審核，其中投手48人、捕手12人、內野手21人、外野手14人。

由於三級警戒延長，聯盟表示，依據相關指引並審慎評估後，決定取消測試會的舉辦，符合測試會資格的選手將直接參與選拔會。

加上21日公布已報名新人選拔會人數為49位，今年至少有144人參加中職選秀，距離史上最多的2019年145人報名選秀紀錄只差1人，28日選拔會報名人數更新時有望打破。

取消測試會保送選秀，對於實績較少的測試會選手來說，少了展現身手的機會未必是好事，以2019年為例，該年測試會一共191人報名，最終獲得推薦為58人，其中12人獲得指名，這還是在新軍味全龍隊加盟效應下的結果。

今年通過測試會資格審核的選手中，謝修銓高中大學時期皆在日本求學打球，台美混血球員陳思仲畢業於穀保家商，大學時期赴美打球，但受到疫情影響，決定返台參加選秀，來自普門中學、遠東科大「左右開投」的薛育鈞首度挑戰中職。

其中也有不少球員親戚，李承禎堂哥李承風、楊瑞承胞弟楊家勝、曾家鋐胞弟曾品洋、陳子豪表弟李偉安、前職棒球員翁豐堉之子翁緯喬，出身運動世家的他們受到激勵，都將挑戰職棒舞台。

有不少重新整裝出發，再度挑戰中職的選手，包含去年曾在測試會投出最快球速146公里的林銘謙、嘉義大學強打高宸軒、獲109年春季棒球聯賽全壘打獎殊榮的彭名宇，以及效力於綺麗珊瑚成棒隊、乙組出身素人投手黃博蔚、盧瑞祥、萬立宸，皆通過測試會資格審核。