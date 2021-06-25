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中職／高中應屆最佳捕手張翔選秀 想挑戰林子豪的腿

中央社 / 台北25日電
平鎮高中張翔被視為是今年青棒最佳捕手。 報系資料照
平鎮高中張翔被視為是今年青棒最佳捕手。 報系資料照

被視為此屆「高中最好捕手」張翔確定投入中職選秀，他透露想當捕手是因為覺得穿捕手護具很帥，自信守備優於打擊，若有機會進到職棒最想抓學長、統一獅隊野手林子豪盜壘。

平鎮高中捕手張翔被評為此屆最好高中生捕手，也確定會投入中職選秀，他表示先前對於是否投入中職選秀有點猶豫，打黑豹旗青棒賽時，平鎮總教練吳柏宏主動詢問，「應該是覺得我有這個能力」，是最後決定參加選秀的原因之一。

張翔在蹲捕方面評價高，接球、擋球、阻殺能力都不錯， 吳柏宏曾表示，張翔阻殺拿球動作比較短、傳球比較平是優勢，高三長打能力又提升，目前算是攻守趨於平衡捕手，張翔則自評高中領導能力上有進步。

一開始打棒球就從捕手位置出發，張翔透露，還沒開始接受棒球訓練時，看棒球比賽看到捕手穿護具、覺得很帥想要當捕手，但也提到，場上不管哪個守備位置都不簡單，也不會覺得捕手特別辛苦。

近年不少平鎮畢業的好手加入中職，張翔表示，沒有特別想跟哪個學長同隊，可以一起在職棒打球就很不錯了，沒有特別想要對決那個投手，反倒是守備上，想要挑戰統一獅隊學長林子豪的腿，「想要抓他盜壘」。

中職 選秀 平鎮高中

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