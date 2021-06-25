中職／味全龍隊二軍快篩結束 五隊全數陰性

味全龍隊今天宣布二軍隊職員40人新冠肺炎快篩檢查後皆為陰性，補起最後一塊拼圖，中華職棒五隊一、二軍全數快篩解果都是陰性，不過6月29日能否順利復賽，仍要等待中央流行疫情指揮中心對防疫計畫的審查結果。

味全龍隊宣布，二軍由總教練黃煚隆率領，隊職員共40人今日赴嘉義大林慈濟醫院進行新冠肺炎快篩，繼昨日一軍隊職員77人篩檢全部陰性後，今日二軍人員也皆為陰性，2天下來，味全龍隊隊職員合計117人全員通過。

加上今天稍早樂天桃猿隊也宣布一、二軍快篩結果，而統一獅、富邦悍將、中信兄弟隊一、二軍快篩也在日前結束，中職五支球隊隊職員快篩全數都是陰性。

中華職棒目標6月29日重啟賽事，今日已照時程全數完成快篩檢測，預計28日各隊將提交名冊，目前復賽計畫已交給指揮中心，仍在審查中。