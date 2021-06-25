中職／普門游擊張仁瑋拚選秀 守優於攻想對決楊鈺翔

普門中學游擊手張仁瑋今年將投入中職選秀，此次與穀保家商周委宏時常被拿來比較，張仁瑋屬短程安打型、守優於攻，他透露最想對決的投手是普門畢業學長楊鈺翔、最欣賞獅隊野手陳鏞基。

普門中學應屆畢應生張仁瑋高一、高二時多守游擊，學長鄭宗哲、馬傑森相繼畢業後，扛起游擊大關，張仁瑋對於守備自信大於打擊，升上高三之後也接下隊長的重責，學習怎麼帶領團隊。

張仁瑋沒有豐富的國手資歷，但謙虛又不失自信，他表示3年的磨練打擊和守備端在高中階段有信心可以做好，但職棒強度更強，各方面都有再進步的空間，還需要不斷地精進。

今年許多旅外球員、高中國手資歷球員參加選秀，張仁瑋不認為自己一定比較差，「還是要看球隊的決定，沒有特別設定輪次，能進職棒都是好的」。

普門近年產出不少優秀的內野手，包括旅美球員鄭宗哲、樂天桃猿隊馬傑森，張仁瑋表示，打算投入選秀時，有問過這2名學長的意見，他們都鼓勵我挑戰看看、不要害怕失敗，「職棒是從小的夢想也是目標，努力這麼久、有機會就拚」。

張仁瑋與穀保家商周委宏都是今年應屆畢業生投入中職選秀，守備位置相同也最常被拿來比較，周委宏有左打優勢，打擊屬中程型、攻優於守，張仁瑋則是穩定短程型打者，守備穩定度較高、守優於攻。

張仁瑋表示，若有機會進到職棒，不會排斥嘗試多守位爭取機會，最欣賞的中職球員是統一獅隊的陳鏞基，最想對決的是過去較少有機會打到的普門學長、現效力味全龍隊的投手楊鈺翔，他有自信如果對決、一定可以從學長手中打出安打。