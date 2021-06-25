快訊

確診達30人！國軍桃園總醫院移出病患 降載醫療量能

睽違五年 台美貿易暨投資架構協定會談將於30日登場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／普門游擊張仁瑋拚選秀 守優於攻想對決楊鈺翔

中央社 / 台北25日電
普門游擊張仁瑋。 中央社
普門游擊張仁瑋。 中央社

普門中學游擊手張仁瑋今年將投入中職選秀，此次與穀保家商周委宏時常被拿來比較，張仁瑋屬短程安打型、守優於攻，他透露最想對決的投手是普門畢業學長楊鈺翔、最欣賞獅隊野手陳鏞基。

普門中學應屆畢應生張仁瑋高一、高二時多守游擊，學長鄭宗哲、馬傑森相繼畢業後，扛起游擊大關，張仁瑋對於守備自信大於打擊，升上高三之後也接下隊長的重責，學習怎麼帶領團隊。

張仁瑋沒有豐富的國手資歷，但謙虛又不失自信，他表示3年的磨練打擊和守備端在高中階段有信心可以做好，但職棒強度更強，各方面都有再進步的空間，還需要不斷地精進。

今年許多旅外球員、高中國手資歷球員參加選秀，張仁瑋不認為自己一定比較差，「還是要看球隊的決定，沒有特別設定輪次，能進職棒都是好的」。

普門近年產出不少優秀的內野手，包括旅美球員鄭宗哲、樂天桃猿隊馬傑森，張仁瑋表示，打算投入選秀時，有問過這2名學長的意見，他們都鼓勵我挑戰看看、不要害怕失敗，「職棒是從小的夢想也是目標，努力這麼久、有機會就拚」。

張仁瑋與穀保家商周委宏都是今年應屆畢業生投入中職選秀，守備位置相同也最常被拿來比較，周委宏有左打優勢，打擊屬中程型、攻優於守，張仁瑋則是穩定短程型打者，守備穩定度較高、守優於攻。

張仁瑋表示，若有機會進到職棒，不會排斥嘗試多守位爭取機會，最欣賞的中職球員是統一獅隊的陳鏞基，最想對決的是過去較少有機會打到的普門學長、現效力味全龍隊的投手楊鈺翔，他有自信如果對決、一定可以從學長手中打出安打。

普門中學 選秀 穀保家商

延伸閱讀

中職／收到復賽防疫計畫 指揮中心：審查完會說明

中職／29日閉門復賽計畫已到 指揮中心正審查中

中職／猿隊一、二軍快篩皆陰性 陳禹勳不忘耍寶

中職／統一選秀策略高明 五年換血成獅子王

相關新聞

中職／測試會取消！95人保送 選秀人數差1人平紀錄

中華職棒大聯盟原定今年7月5日舉辦新人測試會，隨著三級警戒延長至7月12日，今天也確定取消，通過資格審核的95位報名者，...

中職／鶯歌投手賴知頎感謝貴人王傳家 選秀拚前3輪

鶯歌工商投手賴知頎曾因脊椎傷勢中斷投球2年，一度擔心不能再打球，他感謝貴人王傳家教練願意給時間，球速148公里、斜肩投球...

中職／普門游擊張仁瑋拚選秀 守優於攻想對決楊鈺翔

普門中學游擊手張仁瑋今年將投入中職選秀，此次與穀保家商周委宏時常被拿來比較，張仁瑋屬短程安打型、守優於攻，他透露最想對決...

中職／高中應屆最佳捕手張翔選秀 想挑戰林子豪的腿

被視為此屆「高中最好捕手」張翔確定投入中職選秀，他透露想當捕手是因為覺得穿捕手護具很帥，自信守備優於打擊，若有機會進到職...

中職／味全龍隊二軍快篩結束 五隊全數陰性

味全龍隊今天宣布二軍隊職員40人新冠肺炎快篩檢查後皆為陰性，補起最後一塊拼圖，中華職棒五隊一、二軍全數快篩解果都是陰性，...

3搶1／殊死戰碰委內瑞拉 荷蘭將派前統一獅洋投吉爾先發

奧運棒球最終資格賽3搶1預賽最後一場，多明尼加9局下靠著再見失誤跑回致勝分，以4比3勝出，荷蘭明日將派出曾效力於統一獅的吉爾（Jair Jurrjens）出戰委內瑞拉，勝者將與多明尼加爭奪奧運門票。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。