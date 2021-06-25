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中職／鶯歌投手賴知頎感謝貴人王傳家 選秀拚前3輪

中央社 / 台北25日電
賴知頎。 報系資料照
賴知頎。 報系資料照

鶯歌工商投手賴知頎曾因脊椎傷勢中斷投球2年，一度擔心不能再打球，他感謝貴人王傳家教練願意給時間，球速148公里、斜肩投球姿勢是特色，今年參加中職選秀，有機會挑戰前3輪。

鶯歌工商投手賴知頎今年畢業投入中職選秀，他表示想要踏入更高的殿堂闖看看，最欣賞的中職球員是統一獅隊投手「嘟嘟」潘威倫，因為他在場上臨危不亂，又可以在競爭的環境生存這麼久，是想要學習的對象，至於國外欣賞的投手則是日籍投手田中將大。

賴知頎國小打社區棒球，一直到國中才接受正規科班訓練，但國三因為脊椎傷勢離開球場，他坦言想到可能真的沒辦法繼續打球了、很沮喪，一年半裡爸媽帶著他到處找醫生，後來接受治療，每2個月打一次PRP（高濃度血小板血漿）、2週打一次葡萄糖，加上復健時間，直到高二木棒聯賽終於回到場上。

賴知頎感謝鶯歌工商總教練王傳家，「王教練算是我的貴人，我可以再回到球場上，也是因為他願意等我」，賴知頎表示，運動生涯有限，高中畢業想要快點進到職棒競爭、挑戰，王傳家也建議他把身體素質養好，才可以應付職棒整季的比賽。

賴知頎離開球場2年，再回到場上球速越飆越快，目前最快球速可達148公里、直球均速143至145公里左右，除了直球還有滑球、指叉、伸卡球，目前也多練變速球，他最有自信的球路是滑球，希望有機會可以向中信兄弟投手李振昌學滑球，至於最想對決的打者則是兄弟隊野手張志豪。

賴知頎有球速優勢、直球尾勁不錯，有機會拚進選秀前3輪，成為鶯歌首名進職棒的應屆畢業生，賴知頎自認斜肩投球姿勢是優勢，不畏懼大場面，也不擔心與旅外資歷球員競爭，「進球隊後，上場機會是自己爭取來的」。

球速 中職 選秀

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