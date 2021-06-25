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3搶1／殊死戰碰委內瑞拉 荷蘭將派前統一獅洋投吉爾先發

聯合新聞網 / 綜合報導
荷蘭在3搶1面臨殊死戰，將派出曾效力於統一獅的吉爾（Jair Jurrjens）出戰委內瑞拉。 聯合報系資料照
荷蘭在3搶1面臨殊死戰，將派出曾效力於統一獅的吉爾（Jair Jurrjens）出戰委內瑞拉。 聯合報系資料照

奧運棒球最終資格賽3搶1預賽最後一場，多明尼加9局下靠著再見失誤跑回致勝分，以4比3勝出，荷蘭明日將派出曾效力於統一獅的吉爾（Jair Jurrjens）出戰委內瑞拉，勝者將與多明尼加爭奪奧運門票。

35歲的吉爾曾在2016年短暫來台效力，過去他是大聯盟老虎隊的先發投手，2008年曾以13勝與3.68的防禦率拿下新人王第三名，並在2011年首次進入明星賽，該年因傷進入傷兵名單，隨後成為棒球浪人，輾轉金鶯、老虎、紅人與洛磯，但在2017年因藥檢未過遭大聯盟禁賽80場，同年成為自由球員。

上一次國際賽要追溯至2019年的12強代表隊，吉爾時隔2年再度為國出征，明將力戰強敵委內瑞拉，一場定勝負，只有勝者才有機會與多明尼加爭奪奧運門票。

東奧棒球 2020東京奧運 5搶1資格賽

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