聽新聞
test
0:00 / 0:00
3搶1／殊死戰碰委內瑞拉 荷蘭將派前統一獅洋投吉爾先發
奧運棒球最終資格賽3搶1預賽最後一場，多明尼加9局下靠著再見失誤跑回致勝分，以4比3勝出，荷蘭明日將派出曾效力於統一獅的吉爾（Jair Jurrjens）出戰委內瑞拉，勝者將與多明尼加爭奪奧運門票。
35歲的吉爾曾在2016年短暫來台效力，過去他是大聯盟老虎隊的先發投手，2008年曾以13勝與3.68的防禦率拿下新人王第三名，並在2011年首次進入明星賽，該年因傷進入傷兵名單，隨後成為棒球浪人，輾轉金鶯、老虎、紅人與洛磯，但在2017年因藥檢未過遭大聯盟禁賽80場，同年成為自由球員。
上一次國際賽要追溯至2019年的12強代表隊，吉爾時隔2年再度為國出征，明將力戰強敵委內瑞拉，一場定勝負，只有勝者才有機會與多明尼加爭奪奧運門票。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言