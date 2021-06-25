中職／收到復賽防疫計畫 指揮中心：審查完會說明

中華職棒以6月29日復賽為目標提出閉門開戰的防疫計畫，目前已通過體育署審核送交中央流行疫情指揮中心，副指揮官陳宗彥表示，目前還在審查中，審查完會對外說明。

中職因疫情關係，自5月18日起全面停賽，球隊仍持續訓練，目標6月29日重新開打，透過閉門比賽、團進團出等措施，先以桃園、台中、雲林、台南、高雄等做為復賽場地。

22日中職在領隊會議後決定復賽時程，也將防疫計畫書提交送審，目前已通過體育署審核，今天下午的指揮中心記者會中，副指揮官陳宗彥針對中職的復賽計畫表示：「指揮中心還在審查防疫計畫，審查完會對外說明。」

中職規畫各隊在25日前完成快篩檢測，28日前提交名冊給聯盟，未來每周快篩一次，持續追蹤，而球隊、聯盟工作和轉播單位都必須在球場與下塌飯店或宿舍間團進團出，且其他時間不允許隨意出入。