台南亞太棒球村再進化！今完成2內野練習場

台南亞太國際棒球訓練中心繼少棒球場啟用後，今天完成2座內野練習場，並擁有百慕達草皮，可讓選手進行守備、打擊訓練，市府表示，為了打造台南成為東方威廉波特國際棒球城市，明年底將再完成室內外投打練習場。

亞太國際棒球訓練中心位在安南區歷史博物館旁，第一期少棒球場在2019年7月完工啟用，並舉辦第5屆U-12世界盃棒球錦標賽，第二期成棒主球場也在去年8月10日舉辦動土典禮。

南市工務局指出，雖然近期疫情嚴峻，但工程仍持續進行，以國際規格投入2千萬元新建2座內野練習場，位在少棒與成棒球場間，除了建置完整的內野區域之外，搭配園區既有綠化植栽景觀設計，種植漂亮的百慕達草皮，呈現「力與美」的視覺饗宴，可提供選手在實戰比賽前進行守備及打擊訓練。

此外，第二期統包工程將陸續在明年底完成內野觀眾席3千席的成棒副球場及室內外投打練習場；2023年則完成內野觀眾席1萬5千席、外野觀眾席1萬席的成棒主球場，全案總工程經費約17億9800元。

工務局表示，第二期成棒球場完工後，將結合少棒主、副球場，打造完整的亞太國際棒球訓練中心，預期成為台灣最全面、完整的棒球比賽與訓練的複合式棒球訓練場地，培訓選手，推動各級棒球及產業發展。同時，可兼做國際賽會的競賽場館，提供亞洲地區職棒球隊、國家代表隊、業餘棒球隊訓練設施，以多元方式帶動棒球運動風氣。