3搶1／多明尼加靠再見失誤勝荷蘭 再1勝奧運門票就到手

奧運棒球最終資格賽3搶1預賽最後一場，多明尼加與荷蘭9局上打完戰成平手，多明尼加9局下靠著再見失誤跑回致勝分，以4比3勝出、預賽2勝排名第一，再1勝就可拿下奧運門票。

奧運棒球最終資格賽在墨西哥當地時間22日開打，3支球隊預賽採單循環賽制，預賽排名第2、3名球隊決賽先交手，勝隊與預賽排名第一名球隊爭奧運門票。

多明尼加預賽首戰擊敗委內瑞拉，今天與荷蘭隊交手，兩隊前5局沒有拿下分數，多明尼加6局下2人出局後靠著米塞斯（Johan Mieses）陽春砲先馳得點，再靠著二壘打、保送、鮑德溫（Roldani Baldwin）二壘打一棒送回2分，取得3比0領先。

荷蘭隊直到8局才有攻勢，靠著史密斯（CurtSmith）2分砲追分，9局上再靠著李察遜（Denzel Richardson）、里卡多（Dashenko Ricardo）接連安打送回追平分。

多明尼加9局下靠著安打、保送攻佔得點圈，接著靠著短打點出投手方向內野安打、荷蘭隊自亂陣腳再見失誤讓多明尼加跑回致勝分，順利搶下比賽勝利。

多明尼加預賽戰績2勝、排名第一，荷蘭隊吞下2敗、排名第3，荷蘭明天將先與預賽戰績第2（1勝1敗）的委內瑞拉交手，勝隊與多明尼加爭奧運門票。